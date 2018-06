Caso migranti, attacco a Matteo Salvini

Con un Tweet poco conciliante diretto al Ministro dell’Interno Italiano, la nave Lifeline risponde a Matteo Salvini:

“CaroMatteo Salvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. La invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall’annegamento. Venga qui, è il benvenuto”. Intanto, la nave di soccorso con trasporta 239 migranti, uomini e donne salvati dalle acque libiche dal giorno 21 giugno. Viaggia da quattro giorni in acque di ricerca e soccorso maltesi in attesa di avere l’indicazione di un porto sicuro dove attraccare.

Salvini aveva così polemizzato:

“Certe navi si devono scordare l’Italia, stop al business dell’immigrazione clandestina! La musica è cambiata, io ce la metto tutta”.