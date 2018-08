ATTENZIONE. Trovata ECSTASY nel LATTE per NEONATI: scatta l’allarme, non compratelo

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme agli uomini dell’Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato, all’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci, oltre 12 mila pasticche di ecstasy per un peso superiore ai 6 kg, rinvenute all’interno di cinque confezioni di latte artificiale in polvere per neonati. La sostanza, che immessa sul mercato clandestino avrebbe fruttato illeciti ricavi per oltre 500 mila euro, era occultata all’interno di un bagaglio custodito nell’apposito magazzino “lost&found“ e in attesa che la proprietaria ne richiedesse la “legittima” restituzione.

Le indagini

le bottiglie di latte perfettamente sigillate ed intatte, pesavano 1 kg ciascuna rispetto al peso di 500 grammi indicato sulla confezione. I dubbi, anche in considerazione della sospetta provenienza originaria del bagaglio, individuata nella capitale dei Paesi Bassi, sono stati subito sciolti quando, aperte le confezioni, all’interno di un’ulteriore busta termosaldata, sono state rinvenute migliaia e migliaia di pasticche a forma di osso e di rombo tutte di colore verde fluo recanti, stampigliati, il marchio di una rinomata bevanda alcoolica ed il logo riconducibile ad un giovane pilota di Formula 1.