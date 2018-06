ATTI OSCENI DEL VICINO DISTURBANO LA COPPIA: ECCO COSA ACCADE…

Una coppia di fidanzati era costretta ad assistere ogni giorno agli spettacoli hot del vicino di casa 68enne. Il fatto succede in provincia di Belluno, dove due giovani amanti non potevano più sostare sul proprio balcone.

La multa

Oggi la storia si è conclusa: il molestatore ha ricevuto un verbale di contestazione in cui è stato costretto a pagare 10mila euro di multa per atti osceni. Nulla di più, perché il reato è stato depenalizzato nel caso in cui i fatti non coinvolgano minori.

