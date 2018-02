Auto investe 12enne, ragazzina dimessa

BOLOGNA, 23 FEB – E’ stata dimessa con 15 giorni di prognosi per un politrauma la ragazzina moldava di 12 anni che ieri in periferia di Bologna è stata urtata dalla Mercedes del terzino francese 22enne del Bologna Cheick Keita. Proseguono le indagini della Polizia municipale per accertare chi era alla guida. Secondo quanto riferito dal calciatore, dopo l’allenamento e dopo essere andato a casa, ha prestato la macchina ad amici che hanno avuto l’incidente. Uno di questi è sceso per sincerarsi delle condizioni della vittima. L’auto è ripartita e dopo un quarto d’ora è tornata in via Emilia Ponente perché uno degli amici era andato a prendere il francese, poi identificato dagli agenti. Per la conferma, bisognerà dunque sentire i testimoni che hanno assistito alla scena. Se la famiglia della ragazzina farà querela per lesioni, la vicenda sarà di competenza del giudice di pace e se ne occuperà il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore di questi fascicoli.

