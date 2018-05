Auto finisce contro muro: morto giovane ragazzo di 19 anni, la fidanzata in gravi condizioni

Incidente mortale a Velletri. Un ragazzo di 19 anni è morto in un tragico schianto in via Vecchia di Napoli. Un giovane ragazzo, Roberto Caprara, di 19 anni, non ce l’ha fatta. La sua autovettura ha urtatto una Audi A3, guidata da un 44enne. La 500 ha perso il controllo ed è finita contro un muro. Nell’impatto Roberto Caprara è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre la ragazza di 16 anni è rimasta intrappolata in macchina. Come riporta romatoday, la giovane, estratta dalle lamiere dal Vigili del Fuoco, è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso.