Drammatico incidente a Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Una donna, Maria Stella Gravina, di 32 anni e il figlio di 4 anni sono morti dopo esser precipitati a bordo della loro auto da un viadotto. A dare la notizia è Il Mattino.

Un volo di 30 metri, che non gli ha lasciato scampo. Grave l’altra figlioletta, di 7 anni, che era nella vettura in compagnia della madre e del fratellino. La piccola è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso a Palermo.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso. Presente anche un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno estratto i due corpi privi di vita dalle lamiere. Ancora ignote le cause del sinistro. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco.