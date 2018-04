Auto travolge tre anziane, una morta

PALERMO, 1 APR – Un’anziana è morta dopo essere stata travolta da un’auto ieri sera a Caltanissetta, mentre insieme a due amiche stava andando in via De Cosmi nella chiesa San Pietro per prendere parte alla veglia Pasquale. La donna è morta questa mattina, mentre le altre due, di 82 e 93 anni, hanno riportato fratture multiple e sono ricoverate in ospedale. A perdere la vita è stata Lucia Costa, di 82 anni. Le tre sono state investite da una Fiat Panda guidata da una donna di 61 anni. Ancora da accertare le cause dell’incidente. “La sessantunenne – affermano i carabinieri – è in stato confusionale e non riesce a spiegare come abbia fatto a non accorgersi delle tre anziane”.

