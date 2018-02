ROMA, 15 FEB – “Il negoziato con la Regione Veneto sta proseguendo in queste ore per gli ulteriori e necessari approfondimenti”: lo rende noto il sottosegretario per gli Affari regionali Gianclaudio Bressa, delegato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a condurre la trattativa per maggiori forme di autonomia con Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ai sensi dell’articolo 116, comma III, della Costituzione.

