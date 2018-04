Preoccupazione per i fan del seguitissimo ed amatissimo programma di Mediaset “Avanti un altro”, condotto da oramai anni, dalla consolidata coppia dello spettacolo Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il popolare presentatore ha fatto nascere un dubbio ai suoi telespettatori. Salutando il pubblico ha affermato: “Chiedo a tutti voi: la prossima stagione ci sarà ancora Avanti un altro? Noi questo non possiamo saperlo. Lo decide la Rete? Lo decidiamo noi? Lo decidete voi? Vallo a sapere. Nel frattempo vi salutiamo e andiamo tutti al mare“.

“Avanti un altro”: un successo sempre più grande

Prima di pronunciare queste parole su Canale5, Paolo Bonolisha chiuso l’ultima puntata di Avanti un altro 2018 introducendo in studio i vari personaggi del “Salottino e dando vita ad una sorta di monologo. Queste le frasi scandite dall’amato conduttore alla fine dell’ultimo appuntamento dell’amato quiz Mediaset, per cui quest’anno sono state realizzate più di 100 puntate: “Conclusione degna di uno spettacolo che ha vagheggiato attraverso i palinsesti, offrendo voi – mi auguro – un’ora di rilassante e disincantato divertimento. Ma sono forse io colui che ha realizzato tutto questo? No. Non sarei niente. Io sarei una caccola informe in questo universo se non ci fossero insieme a me anche tutti loro“.