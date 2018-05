Si chiama Deva ha 14 anni ed ha un segno particolare: è bellissima. La ragazza è una vera e propria figlia d’arte e alla mamma sembra proprio assomigliare sempre di più.

La ragazzina è frutto del matrimonio di Monica Bellucci con Vincent Cassell, l’attore francese con cui ha avuto una relazione per bene 14 anni. Per questa storia l’attrice italiana aveva anche abbandonato il bel Paese, trasferendosi in Francia, dove ha iniziato una nuova vita a Parig