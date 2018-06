AVEVA BISOGNO DI LAVORARE, ROMENO UCCIDE IL SUO CAPO E GLI RUBA I SOLDI DOPO POCHE ORE.

Lo aveva assunto per aiutarlo, ma mai avrebbe potuto immaginare cosa gli sarebbe accaduto. Il titolare si era messo una mano sul cuore e aveva preso un ragazzo di 22 anni come dipendente, sapendo dei suoi debiti e della sua necessità di restituire una cospicua somma di denaro. Ma nessuno si sarebbe aspettato ciò che è avvenuto dopo.

LA CONDANNA

Andrew Ilie ha ucciso il suo capo al termine del primo giorno di lavoro. Masoud Esmailian aveva chiuso la giornata nella sua attività a Birmingham, ritirato l’incasso e si era anche offerto di ospitare il giovane nella sua casa. Una volta arrivati nell’abitazione, il ragazzo ha impugnato il coltello, ha ucciso l’uomo e ha rubato tutti i soldi della giornata.

Il giorno dopo ha tentato la fuga, ha preso un aereo verso la Romania dove però, ad attenderlo, c’era la polizia che lo stava ricercando per un altro crimine: una rapina effettuata nella sua patria natale. Tornanto in Inghilterra per il processo, Ilie è stato condannato all’ergastolo