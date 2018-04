Bando di Concorso Avvocatura INPS: ecco i profili richiesti

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha bandito un concorso per l’ammissione alla pratica forense mediante l’Avvocatura INPS della Regione Trentino Alto Adige.

L’INPS ha indetto un concorso per l’inserimento di 2 Praticanti Avvocati in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

Laurea in Giurisprudenza;

possedere le opportune competenze per l’impiego del computer, degli applicativi di scrittura, di posta elettronica e saper navigare per ricercare ulteriori regolamenti della giurisprudenza;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

non detenere carichi pendenti o procedimenti penali in atto.

Da tenere in considerazione, che la Commissione Esaminatrice dopo aver accertato l’attendibilità delle istanze, costituisce le graduatorie inerenti alle collocazioni messe a disposizione tramite gli Uffici Legali della Regione, conferendo ad ogni partecipante una votazione determinata in questo modo:

Voto di Laurea formulato in centodecimi;

alla lode viene deputato il valore di due punti;

nell’eventuale Laurea Specialistica, il punteggio di laurea viene stabilito dalla media del voto di laurea triennale e del punteggio di laurea specialistica.

Pertanto, si totalizza la media dei voti assegnati nelle discipline che tra breve vi indichiamo, formulati in trentesimi:

Diritto Civile;

Procedura Civile;

Diritto Amministrativo;

Diritto Penale;

Procedura Penale;

Diritto del Lavoro.

Nella fattispecie, la lode viene calcolata con la maggiorazione di 1 punto della votazione acquisita nella materia.

Ecco come presentare la domanda

La domanda per essere ammessi deve essere fatta su carta semplice, il modello Allegato 1, riproducibile anche in fotocopia. L’istanza debitamente sottoscritta, deve essere scannerizzata in form PDF e inoltrata insieme alla copia in form PDF di un documento di riconoscimento in vigore mediante la posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo email: ([email protected]) da martedì 10 aprile 2018 a giovedì 10 maggio 2018, indicando nell’oggetto ”Bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS regione Trentino Alto Adige”. Con la domanda deve essere allegato il curriculum vitae compilato in formato europeo ”PDF”.Tuttavia, esiste un’altra opzione per inviare l’istanza ossia tramite A.R. raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione regionale Trentino Alto Adige in Via Antonio Rosmini n. 40, 38100 TN, entro e non oltre giovedì 10 maggio 2018. Fonte blastingnews.com