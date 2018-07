PST ha reso noto il rilascio dei nuovi schemi XSD che anticipano la sperimentazione dei depositi telematici sui sistemi degli UNEP

Il Portale dei Servizi Telematici ha diffuso un’importante novità per gli avvocati: il rilascio dei nuovi schemi XSDper il deposito degli atti presso gli UNEP.

Lo stesso PST ha anche pubblicato una sintesi del flusso dati tra avvocati e Uffici NEP, qui sotto allegata.

Rilascio anticipato

Il rilascio degli XSD è avvenuto in anticipo rispetto all’avvio della sperimentazione dei depositi telematici sui sistemi degli UNEP. In tale maniera, le diverse software house riusciranno ad adeguare per tempo gli applicativi forniti ai professionisti, aumentando l’efficienza e la funzionalità dell’imminente novità.

Atti interessati

Gli atti definiti dai vari root element del XSD “atti-unep.xsd” sono:

“RichiestaParte”

“RichiestaPignoramento”

“PagamentoRichiesta”

“RelataNotifica”

“VerbalePignoramento”

Test

Non è ancora stata resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile eseguire i test sull’ambiente di Model Office, che verrà presto comunicata unitamente alle modalità e alla tempistica relative alla sperimentazione.

fonte: studio Cataldi