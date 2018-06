IL TUMORE NON RENDE LEGITTIMO L’IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE!

La notizia proviene dal Foro Tarantino.

I Giudici delle seconda sezione penale del Tribunale, all’udienza –del 18 giugno 2018, hanno dato atto che <<in data 14 giugno 2018 è stata depositata in Cancelleria istanza dell’avv. Xy di differimento per legittimo impedimento>>. Per lo stesso giorno dell’udienza, spiega l’avvocato, è fissato <<il ricovero presso l’Istituto Europeo Oncologico di Milano, come da mail di conferma del pre-ricovero che si allega, tenuto conto che si tratta di pre-ricovero finalizzato ad un intervento di chirurgia toracica per rimozione di massa tumorale che, con molta probabilità (così la previsione dichiarata dallo IEO) si svolgerà a distanza di una settimana dal pre-ricovero>>.

In effetti, la certificazione allegata prescrive di presentarsi alle 7,30 del giorno 18 giugno, e prevede una intera giornata di analisi (<<elettrocardiogramma, radiografia del torace, esami del sangue, visita con chirurgo e visita con anestesista. La giornata terminerà indicativamente per le ore 17,30 con la visita anestesiologica>>).

Questa comunicazione di pre-ricovero è contenuta in una mail inviata allo sfortunato avvocato la m attina del 12 giugno 2018. Due giorni dopo, dunque, viene diligentemente depositata la istanza di legittimo impedimento, con quattro giorni di anticipo sulla udienza.

A Taranto il Tribunale così decide: << letta l’istanza, ritenendo che dalla stessa e dalla allegata documentazione non si rileva il carattere assoluto dell’impedimento con particolare riguardo alla inevitabilità dell’evento, atteso che la visita medica risulta fissata o comunque accertata successivamente alla conoscenza del rinvio ad oggi del processo e non risulta dalla comunicazione allegata l’impossibilità di fissare o rimandare tale prestazione sanitaria in altra data>>, rigetta.

Dunque l’avvocato, che ha un tumore toracico e deve essere operato, quando finalmente riceve notizia del pre-ricovero fissato per il 18 giugno a Milano, a parere del Tribunale di Taranto avrebbe dovuto telefonare alle segreteria dell’Istituto Europeo Oncologico di Milano e differire il pre-ricovero (e dunque verosimilmente l’intervento chirurgico) perché in quello stesso giorno era fissato un processo che lo vedeva impegnato come difensore; e ciò evidentemente sul presupposto che l’esigenza di speditezza del processo debba prevalere sul diritto alla salute del difensore, perfino se si tratti di un tumore da dover operare.

La notizia appena trapelata tra le toghe sta suscitando indignazione e scalpore. “Siamo nauseati!”

Nel frattempo, si susseguono manifestazioni di solidarietà e vicinanza al collega con l’auspicio di una felice guarigione.