Colpo di scena nel caso della strage di Erba. Azouz Marzouk ha rilasciato a “Tutta la verità” su Canale Nove, importantissime dichiarazioni che potrebbero di fatto ribaltare la vicenda giudiziaria. “Rosa e Olindo non possono aver commesso quello per una serie di cose: sia per loro statura fisica sia per tutto quello che ho letto io”, ha affermato il marito di Valeria Cherubini e papà di Youssef uccisi nella loro casa qualche anno fa insieme alla mamma di lei, Paola Galli.

Arrivano nuove dichiarazioni di Azouz Marzouk

“Hanno confessato – dice nell’intervista – perché non avevano nessuno, vivevano uno per l’altra, punto e basta”. I due sono stati condannati in via definitva all’ergastolo