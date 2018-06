Alani azzannano un bambino di otto anni, tragedia ad Alcamo

Filippo, un bimbo di otto anni, è stato azzannato da due alani mentre stava giocando in un giardino all’interno di un complesso residenziale alla periferia di Alcamo. I cani, che erano rinchiusi in un recinto, hanno superato la rete di protezione ed hanno iniziato a mordere il piccolo agli arti inferiori, al tronco e al collo. Solamente le urla disperate del bambino hanno allertato il proprietari dei due animali inferociti che, prontamente, ha liberato Filippo dalle fauci dei cani. Sono state necessarie ore di soccorso per il piccolo che ha dovuto subire oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi. Filippo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del «San Vito e Santo Spirito», è stato condotto all’Ospedale dei Bambini di Palermo dove è stato dichiarato fuori pericolo