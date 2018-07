Badante fa sesso con la figlia di 13 anni del capo, poi la uccide con numerose coltellate

Un uomo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di aver pugnalato a morte una ragazzina di 13 anni e di aver poi scaricato il suo corpo nei boschi. Stephen Nicholson avrebbe inoltre intrapreso una relazione sessuale con l’adolescente Lucy McHugh prima della sua morte. Stando a quanto accertato il ragazzo inglese ha vissuto con la 13enne e sua madre Stacey White, 33 anni, nella loro casa di famiglia a Southampton fino a poco tempo fa. Lavora come badante per la donna. Lucy è stata vista l’ultima volta mercoledì mattina quando è uscita per andare a trovare un’amica. La sua famiglia, allarmata per il fatto che la teenager non era tornata a casa entro la sera, ha chiamato la polizia. Il suo corpo è stato ritrovato in un bosco vicino al centro sportivo di Southampton da un dog sitter la mattina seguente. La polizia dell’Hampshire ha stabilito che la 13enne è stata uccisa da “numerose coltellate”.

Fonte: FanPage