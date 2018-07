Claudio Baglioni, prima di Sanremo al mare con Rossella

Le foto pubblicate da “Chi” lasciano intendere una vacanza di relax e amore per il Direttore Artistico di Sanremo 2019 che, in barca con la compagna Rossella Barattolo, si dedica al sole e alle vacanza prima degli impegni.

Meritate vacanze per il cantautore e la manager.

In ottima forma fisica con la sua compagna da una vita

Confermato per l’anno prossimo, Baglioni oltre a Sanremo dovrà lavorare al mega tour che lo attende per ricordare i suoi 50 anni di musica. Prima di fiondarsi al lavoro, si dedica alla compagna Rossella Barattolo in totale relax, sfoggiando entrambi una notevole forma fisica.