Bagnino aggredito da un gruppo di ragazzi. È caos in spiaggia

Ha del clamoroso quello che è accaduto sulla spiaggia di Nettuno, nell’ultimo periodo frequentata maggiormente dai romani. “Non si può giocare a palla in spiaggia”. Questa è la frase che uno dei bagnini avrebbe rivolto a un gruppo di giovani alla spiaggia I 7 Fiori Blu, nel quartiere Cretarossa, i quali avrebbero picchiato l’uomo per aver detto loro di non poter più utilizzare il pallone. I ragazzi molesti, tra i 20 e i 25 anni, avrebbero continuato a giocare dopo l’invito di smetterla.

fonte: Leggo