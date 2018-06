BALOTELLI ATTACCA SALVINI: «SÌ ALLO IUS SOLI, BASTA RAZZISMO»

Mario Balotelli è tornato anche a parlare sul tema del razzismo e della cittadinanza italiana per i figli degli stranieri nati sul territorio italiano. «E’ stato brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni. La legge dovrebbe essere cambiata. Nella mia vita ci sono stati tanti razzisti e tanta ignoranza. Non è facile, ma si può cambiare». Il bomber della Nazionale, poi, replica: «Quando ero più piccolo la vedevo in maniera diversa, era molto difficile. C’erano cose che ancora non capivo e che ora so. Piano piano si può cambiare, ma non è facile».

Mario Balotelli è nato in Italia da genitori ghanesi ed è stato poi adottato da una famiglia nel bresciano, ma ha potuto ottenuto la cittadinanza italiana solo a 18 anni. «E’ stato brutto potersi dire cittadino italiano solo a 18 anni, è stato davvero difficile non essere riconosciuto come italiano. Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo, non sono un politico ma credo che la legge debba essere cambiata. Lancio un appello per questo».

La replica di Salvini sui social. «Caro Mario, lo ius soli non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro, e divertiti, dietro al pallone».

Fonte: Sport Mediaset