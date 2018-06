“Bambini, Papà va a lavorare ci vediamo dopo..” Ma i piccoli non lo vedranno più. È una tragedia… E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Montoro Giuseppe Moffa, operaio di 42 anni impiegato in una fabbrica a Pianodardine è morto. Lascia una moglie, Antonia Gabriella, e due figli piccoli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Moffa viaggiava a bordo del suo scooter, un Piaggio Liberty, quando si è schiantato contro un Fiat Doblò proveniente dall’altra direzione. L’uomo, originario di Frazione Peturo, è morto nell’impatto. Sotto choc il conducente dell’altro mezzo coinvolto: un 68enne di Solofra. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma le ferite riportate erano troppo gravi e il 42enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri di Montoro della compagnia di Baiano, coordinati dal capitano Candura, che hanno perimetrato la zona, mettendo in sicurezza il traffico delle auto.