Bambino di 18 mesi abbandonato dalla madre in auto: morto di caldo dopo otto ore a 33°. L’avvocato: «È una brava mamma»

Va a lavoro e dimentica di avere in auto con il figlio di 17 mesi, il bimbo muore per il troppo caldo.

Il fatto

La donna di 34 anni aveva parcheggiato di fronte a un ufficio di Pembroke Pines, in Florida, dove lavora, ma si è dimenticata di avere in auto il figlio e ha lasciato il bambino sotto il sole cocente, con una temperatura di 33°, per 8 ore.

Quando la donna è tornata all’auto si è resa conto del figlio nel seggiolino e ha chiamato i soccorsi. I paramedici sono intervenuti, ma per il piccolo non c’era più nulla da fare e hanno dichiarato l’ora del decesso sul luogo. La donna è stata definita come una madre amorevole, il legale ha affermato: «È una brava madre, quello che è accaduto è stato un tragico incidente».

Fonte: Leggo