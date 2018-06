+++ Ultim’ora Italia: SPARANO ALL’IMPAZZATA IN PIENO CENTRO, FERITO UN BAMBINO PICCOLO. È PANICO +++

Torre Annunziata scenario di una violenta sparatoria. Tutto è avvenuto nella serata di ieri nel quartiere della Provolera.

LA SPARATORIA

Un bambino, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco a un occhio, è stato poi accompagnato dalla madre all’ospedale Sant’Anna di Boscotrecase per farsi medicare. Fortunatamente la ferita era superficiale e per fortuna non avrebbe provocato alcuna lesione all’occhio del bambino. I Carabinieri hanno ascoltato il piccolo che ha detto di essere stato colpito da un colpo d’arma da fuoco. Ora i militari dell’Arma della Compagnia di Torre Annunziata indagano sul caso e stanno provando a ricostruire la dinamica. Il padre del bambino è un pregiudicato per reati comuni. Due le piste al vaglio degli investigatori: la vendetta trasversale, oppure un incidente verificatosi in circostanze tutte da chiarire.

Fonte: Teleclub Italia