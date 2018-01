Banche: Di Maio, De Benedetti? Scandalo

ROMA, 10 GEN – “E’ uno scandalo sapere che il premier, allora Matteo Renzi, mentre stava per fare un decreto legge in 25 minuti che azzerava i risparmi dei risparmiatori, chiamava De Benedetti per dirgli che stava per fare il dl e quello attacca, chiama i suoi e dice: stanno per fare il decreto legge, comprate le azioni. Se questo √® il modello del Pd, di coloro che dovevano esser la sinistra, io quel modello lo combatter√≤ con tutte le mie forze. Non vanno votati, quei signori al massimo possiamo mandarli all’opposizione ma io sarei per mandarli a casa”. Lo afferma a Tgcom24, Luigi Di Maio.

