È uscito il bando di Cassa Forense per gli avvocati con famiglie numerose, dove con questa dicitura ci si riferisce a quelle famiglie che hanno un numero di figli superiore a tre; per questa categoria specifica di avvocati è prevista l’emissione di una cifra che ammonta a 3.000 euro.

Ai professionisti che si trovano in questa condizione viene quindi dedicato un incentivo in denaro che aiuterà non poco a risollevare il bilancio familiare.

Il contributo previsto a beneficio di questa categoria sarà molto sostanzioso e farà tirare un sospiro di sollievo ai molti professionistifacenti parte di questa categoria che si aggiudicheranno la vittoria del bando. Il consiglio della Cassa è quello di procedere il più in fretta possibile alla presentazione della domanda per il numero limitato di risorse dedicate a questo incentivo.