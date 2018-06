Barbara D’Urso attacca il Governo in Diretta Tv:”Caro Ministro….”. Che Barabara D’Urso non le mandi certo a dire è risaputo. L’occasione propizia arriva stavolta direttamente dalla finalissima del grande Fratello. Ecco cosa è accaduto: Durante la finale del Grande Fratello 15 Veronica non ce l’ha fatta a diventare una dei finalisti. Tornata in studio ha potuto riabbracciare e baciare la propria ragazza. Un momento romantico che ha dato l’opportunità a Barbara d’Urso di lanciare un messaggio a Lorenzo Fontana, neo ministro per la Famiglia: “Caro Ministro, la famiglia è qualunque tipo d’amore”. Una affermazione che è stata subito accolta da un grande applauso da tutti quelli presenti in studio.