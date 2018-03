Schianto sulla Romea tra ​camion e auto: morta una 30enne

CAMPAGNA LUPIA – Tragico incidente sulla Romea a Campagna Lupia. A perdere la vita una 30enne assistente sociale di Chioggia, Barbara Penzo. Secondo le prime ricostruzioni un camion cisterna poco dopo le 8 è fuoriuscito dalla Statale, finendo nel fossato. L’incidente ha coinvolto anche un’auto: la donna ferita, una 30enne assistente sociale di Chioggia, Barbara Penzo, rimasta incastrata nell’abitacolo, è poi deceduta in ospedale. Si è poi saputo che la giovane – sposata da poco più di due anni – aspettava un bambino.

Come riporta ilgazzettino.it l’incidente è accaduto al chilometro 115 della Romea. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi di quanto accaduto. Per loro anche il difficile compito di gestire la viabilità sulla trafficata strada statale, rimasta chiusa parzialmente.