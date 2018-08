++ ULTIM’ORA ITALIA +++

BARCA VA IN FIAMME E AFFONDA, CI SONO MORTI.

Tragedia in Sardegna. Un’imbarcazione è affondata nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu, una delle spiagge più belle di Castelsardo, sulla costa settentrionale dell’isola. Una persona è morta nell’incidente sul quale le notizie sono ancora frammentarie. La barca sarebbe colata a picco in località Rasciada, sul litorale sassarese. Due persone che si trovavano sull’imbarcazione sono morte – Sarebbe infatti stato ritrovato anche il corpo della persona inizialmente data per dispersa. Mentre il primo deceduato è stato rinvenuto sugli scogli, il secondo è stato trovato all’interno della cabina della piccola barca, che si trova molto vicino alla riva. Sul posto anche i tecnici della Scientifica e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e la Capitaneria di Porto.

L’incidente

Il corpo della prima vittima è stato scoperto stamane intorno alle 8.30 da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c’era un’imbarcazione a motore di 6 metri semiaffondata, probabilmente finita stanotte in una secca. Gli uomini di una motovedetta e i vigili del fuoco, durante una successiva immersione, hanno poi trovato l’altro cadavere, rimasto nella barca che solitamente è ormeggiata nel porto di Castelsardo. La prima vittima è già stata identificata, l’altra non ha ancora un nome, ma non si tratta di turisti. La Capitaneria di porto ha già recuperato l’imbarcazione e le salme. Sono in corso indagini per ricostruire cosa possa essere accaduto in mare.