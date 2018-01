Basket: Milano va Ko anche con Cska

ASSAGO (MILANO), 11 GEN – De Colo dipinge pallacanestro e sporca con una lunga pennellata di nero l’82/o compleanno bianco e rosso dell’Olimpia Milano, celebrato all’intervallo con un video proiettato al centro del parquet. La guardia francese, già campione d’Europa con il Cska e con la Nazionale transalpina, incanta il Forum con una prestazione da autentico campione (24 punti) nel 81-107 che i russi capofila (13-4) infliggono a Milano (4-13), sempre più ultima in Eurolega. Se un girone fa la sconfitta onorevole dell’Olimpia a Mosca aveva illuso tutti, il tonfo del Forum – arrivato sei giorni dopo la debacle con l’Olympiacos – fa risuonare quell’atteggiamento rinunciatario già osservato nella Milano pre-Pianigiani. Ai punti di Bertans (15), M’Baye (13) e Tarczewski (17) fanno da contraltare prestazioni inquietanti di Goudelock (0 in 12′ e 0/1 al tiro) e Jerrels (4′ in 14′), i due (Theodore non era a disposizione per un fastidio al ginocchio) chiamati a fare la differenza in gare come queste. E Milano esce tra i fischi.

