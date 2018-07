BASKET: MONDIALI. QUALIFICAZIONI,AZZURRI KO IN OLANDA,81-66 PER ORANGE

Dopo la sconfitta interna contro la Croazia, l’Italia perde anche in casa dell’Olanda nell’ultima gara valida per la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali di basket. A Groningen gli “orange” si impongono (19-15, 38-30, 58-49) sugli azzurri in un match tra due squadre che avevano gia’ messo al sicuro il pass per la seconda fase. Primi due quarti equilibrati, ma olandesi sempre davanti e che vanno all’intervallo sul 38-30, la nazionale di coach Sacchetti, priva dell’infortunato Hackett, tiene testa anche nel terzo quarto (20-19 il parziale), ma sparisce nell’ultimo e il match si conclude sul 81-66. Per gli azzurri, che avevano vinto le prime quattro partite, seconda sconfitta consecutiva e cammino nella prima fase concluso con 4 successi e 2 ko. Passano Italia, Olanda e Croazia che dopo aver battuto giovedi’ scorso la a Trieste, ha vinto lo scontro diretto contro la Romania (90-63).