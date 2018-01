Basket: Serie A, Pistoia-Milano 63-79

FIRENZE, 08 GEN – Nella prima gara dell’anno The Flexx Pistoia cede a EA7 Milano (63-79) e, dopo tre sconfitte consecutive, fallisce un difficilissimo riscatto contro la seconda forza del campionato. Gli ospiti, tornati in testa alla classifica con Avellino, sono partiti con forza e già il primo quarto si è chiuso su 19-25. Nel secondo tempo Pistoia appare più determinata, complici gli errori di Cinciarini e Pascolo, chiudendo 32-35. Alla ripresa tanti gli errori da entrambe le parti, ma i punti segnati da Theodore e Goudelock consentono a Milano di mantenere il vantaggio, con Milano che chiude il terzo quarto 46-56. il quarto tempo si apre a ritmi serrati, Pistoia sbaglia troppo, Cinciarini e Bertans no. E così Milano si porta a +14 a 4′ dalla fine e gestiscono senza difficoltà gli ultimi minuti.

