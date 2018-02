Bassetti, corruzione tema per elezioni

PERUGIA, 2 FEB – “Nel tempo che precede le elezioni politiche in Italia la corruzione è, senza dubbio, un tema di grande importanza. Tutta la classe politica la stigmatizza come una malattia sociale da combattere in ogni modo. Eppure le cronache ci raccontano quasi ogni giorno casi di corruzione, più o meno gravi, che riguardano un po’ tutti i livelli della società”: lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, in un articolo sul Settimanale dell’Osservatore Romano dedicato al Settimo Comandamento. Il porporato ha ricordato che “secondo alcune statistiche, l’Italia nel 2016 era tra i Paesi più corrotti d’Europa, al terz’ultimo posto di questa drammatica classifica”. “Alcuni giornali – ha aggiunto – hanno addirittura commentato che l’Italia è un ‘Paese in balia della corruzione’. Non so se le cose stiano realmente così. Io sono convinto che in Italia ci siano persone perbene e talenti inespressi che meritano di essere valorizzati”.

