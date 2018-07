“Basta non ne posso più” si suicida imprenditore italiano soffocato dalle tasse. Aveva solo 24 anni.

Si è tolto la vita a soli 24 anni nel capannone della sua azienda, la Novatek di via Bosco a Morgano, in Veneto. Ivan Vedovato aveva ereditato appena sette mesi fa dal padre Giulio la ditta di famiglia i cui conti erano talmente in rosso che ogni tentativo di recuperare la situazione economica si era rivelato inutile.

Il fatto

Il ragazzo domenica mattina ha deciso di farla finita togliendosi la vita appena un giorno prima dello sfratto che l’azienda aveva ricevuto nelle settimane antecedenti proprio a causa della gravissima situazione debitoria in cui versava da tempo. Le motivazioni del gesto disperato sono state spiegate su un biglietto ritrovato a poca distanza dal corpo esanime di Ivan, trovato dal fratello Andrea con cui aveva appuntamento per sgomberare definitivamente lo stabile.

Fonte: FanPage