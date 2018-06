Belen dice addio a Iannone: non immaginerete mai il perchè… Oramai da settimane si continua a parlare di Belen Rodriguez e Andrea Iannone e del fatto che si sarebbero lasciati dopo 2 anni di storia, ma i motivi della presunta rottura non sono mai stati del tutto chiariti, né tantomeno è mai stata ufficializzata la notizia. Ora è il settimanale Spy a far luce sul perché la sexy showgirl 34enne avrebbe troncato definitivamente con il motociclista della Suzuki: alla base della decisione ci sarebbero motivi lavorativi e la volontà per Belen di concentrarsi sulla carriera.