Se ne era parlato nelle scorse settimane e ora arriva la conferma, con le fotografie. L’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in un hotel milanese è stato documentato dal giornale settimanale “Chi”.

Di nuovo insieme

Tra la bella argentina e l’ex re dei paparazzi sembra essersi ristabilito l’equilibrio e sono stati immortalati in un lungo abbraccio: «A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Noi non scegliamo di spegnere il bene e poi perché dovremmo farlo, se ci rende sereni? Rivederlo, risentirlo al telefono…Prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni». Con la Rodriguez e Corona c’erano anche mamma Veronica, gli amici, i figli Santiago e Carlos che hanno giocato in giardino. Belen non ha dubbi: «A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene»