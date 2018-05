Belen senza pudore: “ho i soldi di un calciatore, posso anche rifiutare i lavori….” Belen, ai microfoni di Chi, ha ricordato alcune cose del suo passato e ha parlato di chirurgia estetica: “ Se ho fatto ritocchi estetici? Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting”. La bella showgirl argentina ha poi parlato delle sue possibilità finanziarie e ha affermato di non credere più nel matrimonio: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare. Il matrimonio? Non ci credo più perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come se mi avessero distrutto un sogno”.