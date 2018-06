“Belen, tuo padre è…” la showgirl non riesce a trattenere le lacrime. La notizia è di poco fa. Dopo la strana ‘scomparsa’ per mesi da Milano, Gustavo Rodriguez sembra essere tornato di nuovo a casa: a darne la notizia sui social è la moglie Veronica Cozzani. La famiglia Rodriguez, quindi, è finalmente tornata unita come un tempo.