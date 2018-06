Soldi, droga e successo: “Eravamo come Bonnie e Clyde”

“Eravamo come Bonnie e Clyde”, così Fabrizio Corono parla della sua storia turbolenta con Belen.

Dopo aver lasciato il carcere milanese di San Vittore, Corona non si è mai fermato a raccontare gli eccessi della sua vita privata e non: “Eravamo come Bonnie e Clyde , tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli”, e poi prosegue “Ho iniziato a fare tanto uso di cocaina. Facevo questa vita molto, troppo sregolata, facevo uso di sostanze di tutti i tipi in continuazione”. Era tutto iniziato dal 2009 quando con la Rodriguez , Fabrizio e la Show Girl sono diventati una “coppia mediatica eccezionale”, veri Re Mida dello star system e il successo e gli eccessi gli cambiarono la vita.