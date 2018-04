Al piccolo Bellini di Napoli va in scena «Ivan» tratto da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij

Al Teatro Bellini di Napoli va in scena Ivan tratto da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij

Dal 24 al 29 aprile 2018, al Piccolo Bellini va in scena Ivan tratto da I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij. La riscrittura Letizia Russo con Fausto Russo Alesi e la regia Serena Sinigaglia. La co-produzione è affidata ad ATIR e Teatro Donizetti di Bergamo.

Il Grande Inquisitore è il capitolo de I fratelli Karamàzov che rappresenta il manifesto del pensiero religioso dello scrittore. Infatti, in questo passaggio quasi indipendente dal resto del romanzo, Ivan racconta al fratello Aleša di Cristo che, tornato sulla terra, e precisamente nella Siviglia del ‘500 infiammata dai roghi dell’Inquisizione, viene dichiarato eretico e messo in catene dal Grande Inquisitore.

La splendida riscrittura di Letizia Russo non si limita all’episodio del Grande Inquisitore ma inquadra, mediante dei passaggi dall’essenziale esaustività, tutto il senso del romanzo. La regista affronta il testo costruendo nello spazio fisico lo spazio mentale di Ivan «il secondo dei figli Karamazov, il più tormentato, il più assolutamente umano: Ivan. L’uomo e l’intera umanità visti dagli occhi di Ivan Karamazov, questo il nostro viaggio. I fratelli Karamazov secondo Ivan, se volete».

Un viaggio dalla valenza metaforica universale, con il quale si riannoda il sodalizio artistico tra Serena Sinigaglia e Fausto Russo Alesi, che ci regala un’interpretazione straordinaria e spiazzante in cui restituisce tutta la complessità del secondo dei fratelli Karamazov.