Berlusconi a sorpresa:”Il Governo Conte è nato grazie a me, sono stato generoso…” Non ha alcun dubbio il Berlusca e afferma: «È finita come ho sempre pensato. La Lega non avrebbe resistito alla tentazione di governare. E i grillini avrebbero fatto di tutto per starci. Il mio è stato un atto di generosità, adesso vedremo cosa saranno in grado di fare». Così commenta il nuovo governo il leader di Forza Italia prendendosi i meriti della nascita del governo: «l Paese avrà finalmente un esecutivo Capiremo come si comporta dalle prime mosse».