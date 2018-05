Clamoroso: Di Maio corteggia Berlusconi, Silvio ci pensa

A sorpresa il leader del M5S Luigi Di Maio cambia idea. “Silvio Berlusconi è il meno responsabile di questo stallo politico”, dice conversando con i cronisti a Montecitorio. Se siamo arrivati fin qui è perché ci sono dei responsabili. Se dovessi fare una graduatoria delle responsabilità di questo blocco e del ritorno al voto in cima sicuramente c’è Salvini, che ha preferito il Cav al cambiamento; poi c’è Renzi che ha ingannato partito e opinione pubblica, prima con la possibilità di un’apertura e poi ha fatto saltare tutto”. Come riporta huffingtonpost.it Silvio Berlusconi ragiona sullo schema per far nascere un nuovo governo. Nella lunga notte di Arcore, il cavaliere ha ragionato, con più convinzione, sullo schema che porta a “non impedire” la nascita del governo Lega-M5s, pur di togliersi dalla gola il coltello delle elezioni anticipate, a luglio o settembre. L’ipotesi è quello caro a Gianni Letta, il principe della diplomazia berlusconiana. (ph molisetabloid)