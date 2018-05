Clamoroso: Silvio Berlusconi può tornare subito in parlamento, ecco perchè

Silvio Berlusconi potrebbe riprendere presto il suo posto in Parlamento. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti concesso a Berlusconi la “riabilitazione” cancellando tutti gli effetti della condanna subita nell’agosto 2013 nell’ambito del processo Mediaset. La notizia, anticipata dal Corriere della sera, è stata confermata dall’avvocato dell’ex premier Niccolò Ghedini. Ovviamente la notizia è stata accolta con entusiasmo da tutti i sostenitori del “Cavaliere”. Quindi da ora in poi l’ex premier torna ad essere candidabile. La sentenza, infatti, fa decadere anche gli effetti della legge Severino che prevedevano la sua esclusione dalla vita pubblica per almeno 6 anni dalla condanna (quindi non prima del 2019). In che modo potrebbe rientrare Berlusconi? Basta che si dimetta un parlamentare di Forza Italia eletto in un collegio uninominale; con le elezioni “suppletive”, il Cavaliere si candiderebbe lì e, in poche settimane, tornerebbe a sedere a palazzo Madama.

Come riporta il Foglio, il leader di Forza Italia, infatti, potrebbe già essere eletto (e quindi tornare in Parlamento), nella legislatura che si è appena aperta.