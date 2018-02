ROMA, 14 FEB – “Se non c’è un esito chiaro si deve andare subito al voto. Si torni a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perchè non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla”. Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta. A chi gli chiede se è questo che dirà la delegazione di Fi a Mattarella, l’ex premier risponde: “Sì perchè un governo per essere sostenuto deve avere una maggioranza”.

