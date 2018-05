Shock Bertè: «Ho fatto sesso con un calciatore, ma era più bravo in campo»

Loredana Bertè shock. La nota cantante ha rivelato a Un Giorno da Pecora Rai Radio1, una sua relazione con un celebre calciatore del Bayern Monaco e della Nazionale di Tedesca di circa 30 anni fa. La cantante ha affermato: «Ho frequentato tennisti e calciatori in passato, in particolare uno, del Bayern Monaco, uno strafico pazzesco che faceva il terzino anche nella Nazionale tedesca». La cantante precisa. «Accadde circa 30 anni fa». Ma non ricorda il nome. «Non me lo ricordo, è una cosa che non ho mai detto…Mi ricordo che aveva un cane, un bulldog. Era uno bruno con degli occhi azzurri pazzeschi. Una volta scappò dal ritiro a Milano e passò la notte a casa mia. Venne”‘sgamato” e lo punirono». Era un giocatore famoso? «Molto, era il capitano della Germania, ha fatto due mondiali». Com’è stata questa sua relazione? «Diciamo che era più bravo in campo».