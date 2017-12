Bertolazzi, così ho creato mondo Bright

CAPRI (NAPOLI), 26 DIC – Orchi, elfi, fate: anche per ‘Bright’, il premio Oscar Alessandro Bertolazzi ha creato un mondo e l’ha fatto a modo suo, da ‘buon artigiano italiano’ come si definisce raccontando il lavoro di makeup designer per il fantasy poliziesco di Netflix che potrebbe fargli guadagnare la seconda statuetta, appena un anno dopo il trionfo di ‘Suicide Squad’. L’atteso film con Will Smith e Joel Edgerton, disponibile sulla piattaforma di streaming, è ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono fin dalla notte dei tempi. ”Due mesi di preparazione, oltre cinque di lavorazione. Intanto comincio a dire che Netflix è libertà totale – dichiara all’ il celebre make up artist, chairman a Capri, Hollywood – ho potuto lavorare come volevo, evitando gli effetti esagerati, grotteschi, ‘a maschera’, che detesto. Ho preferito piuttosto dare ai personaggi particolari ‘disturbanti’ per lo spettatore, primi piani che trasmettono animalità e facciano davvero paura”.

