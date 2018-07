Parla Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano e di Simona Ventura, dopo l’aggressione e racconta quei terribili attimi in cui è rimasto ferito. «Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato immediatamente in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla. Sono caduto a terra e quando Zoe è venuta a soccorrermi le è arrivato un calcio in faccia. Subito dopo sono scappati tutti».

Fonte: Leggo