Bianca Aztei ha avuto un malore. Ad annunciare l’assenza di una delle finaliste dell’Isola dei Famosi è stata la conduttrice Barbara d’Urso. Che ha comunicato che la cantante è dovuta correre al pronto soccorso nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile. Non vi sono ulteriori informazioni in merito e in queste ore è calato il silenzio sui social,

Operata improvvisamente al cuore

Sabato, ospite di Silvia Toffanin, aveva confessato di aver passato un periodo non proprio felice per via di un’operazione chirurgica a cuore aperto subita nel 2015: “Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata”, aveva raccontato ieri a Verissimo.