Bimba adottata e abbandonata. Il motivo è davvero assurdo…

Adottata e abbandonata dopo pochi mesi. È successo ad una bimba indiana data in adozione ad una coppia spagnola di Saragozza. Dopo aver scoperto che la piccola non aveva 7 anni come aveva assicurato l’agenzia indiana che ha gestito le pratiche di adozione, i genitori adottivi l’hanno abbandonata ai servizi sociali. La bimba era arrivata in Spagna a gennaio e subito la coppia aveva cominciato a sospettare che l’età non fosse quella indicata nei documenti di adozione. La sua altezza (1,38 cm) non corrispondeva a quella di una bambina di sette anni. Alla richiesta di chiarimenti, l’agenzia di adozione Udaan, nello stato indiano del Madhya Pradesh, aveva risposto che i bimbi indiani hanno uno sviluppo fisico maggiore del normale. Quando alla bimba è venuto il ciclo mestruale, i genitori hanno cominciato a capire che era alquanto difficile avesse 7 anni e così l’hanno portata in una clinica di Madrid per realizzare delle prove mediche. Una radiografia ossea ha confermato che la bambina di anni ne aveva almeno 13. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la coppia si è sentita ingannata e ha deciso di abbandonare la figlia adottiva ai servizi sociali.

fonte: Fanpage