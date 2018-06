BIMBA DI 3 ANNI LASCIATA IN AUTO SOTTO AL SOLE: È MORTA. Ancora una volta la vittima è una bambina indifesa. Stando a quanto dichiarano i genitori se la sono dimenticata in macchina. Doveva trovarsi al letto insieme ai fratelli, invece è morta così una bimba di 3 anni: dimenticata chiusa in auto. I genitori erano tornati da fare la spesa ma, dopo aver scaricato le buste, hanno dimenticato la piccola nell’auto parcheggiatala al sole nel vialetto di casa. La piccola è morta asfissiata ed è stata ritrovata senza vita dopo alcune ore. È successo nella cittadina di Anderson, nello stato dell’Indiana, in Usa. La piccola Hannah Grace Miller è stata trovata esanime da suo padre nel veicolo parcheggiato fuori dalla loro casa nel pomeriggio di domenica. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la famiglia aveva trascorso la mattinata in chiesa poi erano andati a fare la spesa ma al momento del ritorno l’incredibile distrazione che ha causato il dramma. Hanno posato le buste e riportato a casa gli altri figli, pensando di aver messo anche lei a letto. Invece stava sotto la sole chiusa in auto. Dopo circa due ore, risvegliati dopo il riposino pomeridiano, si sono accorti dell’assenza di Hannah in casa. Inutili poi i soccorsi.