BIMBA DI 9 ANNI MUORE 3 GIORNI PRIMA DELLA NASCITA DELLA SORELLINA

Soffriva di una rara malattia autoimmune che attacca gli organi vitali a partire da tiroide, pancreas e cuore. Ed è così che Courtney McCracken, di Grismby, nel Regno Unito è morta a 9 anni, 3 giorni prima che sua mamma, Lisa, mettesse al mondo la piccola Evekyn. La bimba non vedeva l’ora di conoscere la sua sorellina, ma purtroppo non ha fatto in tempo.

L’AUTOPSIA

La madre della bambina, inoltre, ha scoperto un’altra patologia, non diagnosticata e di cui ha appresso l’esistenza solo dopo il referto dell’autopsia, che ha contribuito a causare un decesso prematuro della sua piccola Courtney. Secondo il referto la bambina era affetta, infatti, anche da chetoacidosi diabetica. Un dolore straziante per la madre che solo adesso ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia, come riporta il Mirror. Courtney ha manifestato i sintomi nei giorni antecedenti la nascita della sua sorellina ma sua madre, non conoscendo le sue reali condizioni di salute per le informazioni che appunto le mancavano, ha finito per sottovalutarne la gravità.